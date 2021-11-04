雲林縣長張麗善4日前往水林鄉舉辦「雲156線（0K＋000至1K＋900）道路改善工程」說明會，雲156線連結水林鄉與北港鎮，2鄉鎮因沒有鐵道、國道、快速道路、航道經過，可說是「四道皆空」、「交通孤兒」，雲156線鄉道是重要的聯外道路之一，縣府因此編列1386萬元整修路面，未來還會改善164線縣道等2鄉鎮主要交通道路。

雲林縣政府為加強區域均衡的城鄉建設、提升鄉鎮市道路品質，以及因應雲林沿海區域交通需求，針對雲156線（0K＋000至1K＋900）鄉道展開改善，將使用率低的人手孔下地、改善路基、重新檢討道路車道配置、交通標線標誌配置、標線抗滑係數提升、路面全面刨鋪，以提升道路整體品質。

張麗善表示，水林鄉與北港鎮並無鐵道及國道、快速道路經過，聯外交通及鄉鎮村里間皆以公路為主，雲156線每逢假日車流量相當大，路面容易毀損，因此規畫此工程提升道路平坦度。未來還會進行164線縣道改善工程，以及持續向中央爭取台78甲快速道路，建全2鄉鎮交通網絡。

縣工務處處長汪令堯說明，為保障民眾交通安全，本次工程改善瀝青混凝土路面長度1900公尺、標線繪製1291平方公尺、綠帶改善約1618公尺、孔蓋調平6處、孔蓋下地44處，總經費1386萬元，已於今年10月1日開工，工期60日曆天，預計今年11月29日前完工。

在地民眾指出，水林、北港2鄉鎮要銜接鐵道、國道、快速道路，北上、南下都需開車近20公里，連到高鐵嘉義太保站、雲林虎尾站都要開車至少20分鐘，與縣內各鄉鎮相比可說是「交通孤兒」，雲156線鄉道的改善，算是2鄉鎮居民的小確幸。