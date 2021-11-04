因應國人春節返台防疫旅館的需求，除指揮中心公布春節返鄉檢疫措施，交通部部長王國材也呼籲國人分批返台，來讓防疫旅館量能可以最大化使用。洪孟楷委員質疑王國材是在重現前交通部長林佳龍的名言「做個聰明用路人」，王國材澄清，分批返台是觀光局提出的，並說明交通部目前的兩個協調方向。

春節返鄉檢疫措施讓原本一個月只能負荷兩批民眾的防疫旅館，可以提升至三批，但仍需要已經定好房及機票的返國民眾配合調整才能夠達成。洪孟楷委員質疑，旅館業者反映該措施公布後忙翻了，加上旅客訂房早訂了，航班也不是天天有飛，沒有填滿的時間該怎麼辦。王國材表示，他們是主動透過從航空公司以及旅館業者兩個方向去協調，問國人返國時間能不能調整，並且在實施前也跟旅館公會協調。

王國材掛保證會處理哄抬防疫旅館房價外，針對房間數不足他也表示，還有合意旅館，假設只有入住七成，他們會包下來補上剩下三成。

另，國旅券抽獎已結束，原訂發出240萬份，最後多了發2萬份，變成242萬份。觀光局局長張錫聰表示短短幾天內，國旅券已經使用了一萬七千多份，使用在旅宿業、旅行業比較多。