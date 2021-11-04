35歲大陸女網前雙打世界球后彭帥，2日深夜突自爆和前大陸國務院副總理張高麗發生過婚外情，遭對方聯手妻子帶回家性侵，不過文章20分鐘後消失，微博全面封鎖關鍵字。與彭帥交情近20年的台灣好手謝淑薇，在臉書被問及此事，僅用一句話回覆。

謝淑薇現在人在法國，台灣時間3日晚間在臉書問網友：「請問墨西哥簽證在美國會比較好辦嗎？在法國卡關了…」結果有位網友用簡體字留言：「謝淑薇，你的老搭檔出問題了，雖然你們分手了，但畢竟是曾經的老搭檔」對此，謝淑薇短短回應：「你為什麼會覺得頂尖運動員的腦子裡裝的是豬腦？？」

謝淑薇和彭帥從青少女時期就認識，2009年開始合作雙打， 2013年溫網和2014年法網與彭帥勇奪女雙大滿貫，並榮登世界女雙球后，只不過兩人分分合合，2018年2月又宣布第三度拆夥，因體能訓練師分配問題鬧翻，彭帥當時在微博發文表示：「現在一切都結束了，不僅僅是球場，將近二十年的友情就停在這了！」謝淑薇和彭帥雙打合作再度破局。