被視為拜登政府執政首年施政滿意度小考的美國重大地方選舉落幕，雖然民主黨守住新澤西州、紐約市等重鎮，但得票普遍下滑，維吉尼亞州還失守，為民主黨敲響警鐘。

以下綜合華爾街日報、紐約時報等媒體對這場美國2021年地方選舉的整理與分析。

● 共和黨攻陷民主黨執政多年的維吉尼亞州

共和黨候選人楊金（Glenn Youngkin）當選維吉尼亞州長，中斷維州多年由民主黨主政態勢，也讓共和黨操兵如何在明年國會期中選舉於激戰選區突圍。

現年54歲的楊金只是一位私募基金執行長出身的政治素人，原先各界預料民主黨能輕鬆拿下維州，但選舉後期戰況丕變。美聯社統計，楊金最後以得票50.7%對48.6%，打敗2014到2018年當過維州州長、這次回鍋參選的麥考里夫（Terry McAuliffe）。

● 民主黨守住新澤西州 得票大幅衰退

民主黨籍新澤西州長墨菲（Phil Murphy）以得票約50%對49%，驚險擊敗前州議員、共和黨候選人西塔瑞利（Jack Ciattarelli），成為自1977年以來第一位能在新澤西州連任的州長。

墨菲雖成功連任但贏得驚險，因為雙方得票差距遠小於選前民調。去年總統大選，民主黨的拜登在新澤西州贏對手川普16個百分點，凸顯這回州長選舉民主黨當地得票縮水程度。

● 紐約市雖輸 共和黨得票大躍進

退休警官亞當斯（Eric Adams）代表民主黨擊敗共和黨競爭對手斯里瓦（Curtis Sliwa），成為繼1990年代初期的丁勤時（David Dinkins）後，又一位非裔紐約市長。

全美第一大城紐約市正面臨暴力犯罪上升、COVID-19大流行後經濟復甦速度的雙重挑戰。雖然民主黨守住傳統票倉紐約市，但共和黨從長島到伊利湖（Lake Erie）沿岸的得票均有斬獲，還拿下多個區議會的控制權，讓共和黨信心大增。

紐時指出，民主黨高層以「慘敗」（shellacking）形容這次選舉，直言白宮與國會若不加倍努力，將眼睜睜看選民重新流向共和黨。

● 拜登遲遲沒讓國家步入正軌 黨內著急

民主黨這次選舉受挫程度，凸顯選民對疫情久久不散已感疲乏，並對每天面臨物價飛漲和商品短缺感到憤怒。雖然民主黨在城市和一些大型郊區實力仍在，但隨選民對執政不滿，也引發黨內政策路線分歧。

進步派認為明年能贏回選民的唯一方法是能繳出一系列改善生活的成績單，通過拜登社福和應對氣候變遷立法的完整版對激勵選民至關重要，但溫和派卻認為社福不應包山包海，以免加重財政負擔。

連任面臨苦戰的民主黨眾議員斯潘柏格（Abigail Spanberger）說：「疫情全球大流行我們很願意嚴肅以對，但實在不願看到通膨、供應鏈、缺工等問題得不到有效處理，不能對這些難題視而不見，只把目光放在專長領域或好解決的問題。」

她說選民當初對拜登的要求不多，只是不想再看到川普並希望拜登能把美國帶回正常生活，「沒人要他當羅斯福（帶領美國走出1930年代經濟危機並打贏二戰）第2，只是要他讓國家回到正常、停止混亂」。

長年擔任黨內要角的新澤西州聯邦參議員溫伯格（Loretta Weinberg）表示，民主黨低估疫情對民眾心理的打擊，人們對負責防疫的官員抱持「可怕的恨意」，但黨內也沒進行公平的正反討論。（譯者：陳亦偉）1101104