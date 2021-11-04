警方在交通安全月攔查闖紅燈的騎士，予以開單告發。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市10月配合全國實施交通安全月措施，取締成果出爐，包括攔停和逕舉共開出3萬2000多張罰單，其中違規項目奪冠的為「闖紅燈和紅燈右轉」，共開出逾3.1萬張罰單；交通安全月首在保護行人，「汽機車不禮讓行人」的違規有286件，「行人違規穿越道路」也有548件，10月交通安全確就替市庫賺進逾5000萬，由於成效不錯，市警局規劃近日將展開另一波交通大執法。

高雄市配合交通部實施10月交通安全月以降低路口事故的取締作為，針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等5項違規取締項目加強執法。

取締成果出爐，根據市警局統計資料顯示，逕舉和攔停共開出超過3萬2400件罰單，「闖紅燈和紅燈右轉」的違規項目共開出3萬1617張罰單，其中闖紅燈有24900多件，罰款金額1800元至5400元，若以1800元罰款計算，至少為市庫賺進4千492萬6200元，另紅燈右轉則有6600多件，可罰600元至1800元，以600計算，罰款總數也超過390萬。

由於交通安全月的路口執法首重行人安全，其中「汽機車不停讓行人」共有286件，另「行人未依規定或未依號誌、標線穿越人行道」也有548件，由於行人違規均為警方現場直接舉發案件，市警局認為有遏阻行人違規及宣導安全成效，因此規劃近日將執行另一波的交通大執法。