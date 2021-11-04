2021中國大陸富豪榜：農夫山泉鍾睒睒身家1兆8249億元登頂。（中新經緯APP／富比士雜誌）

大陸中新經緯APP報導，農夫山泉鍾睒睒今年繼10月27日發布的《2021胡潤百富榜》，以總財富3900億元人民幣（約合新台幣1兆6770億元），位居第一位，成為胡潤百富榜中國首富後。美國《富比士》雜誌4日也發布中國大陸富豪榜，鍾睒睒首度在《富比士》以659億美元（約合人民幣4244億元；新台幣1兆8249億元）登頂，字節跳動張一鳴排名第二、寧德時代曾毓群第三。

本次上榜者總財富較去年增長：上榜者總財富數從去年的1.33兆美元增至1.48兆美元。其中，漲幅最大的是那些從事包括鋰電池在內的綠色能源產業的富豪。此外，進入富比士中國大陸富豪榜100名所需的最低門檻，也從一年前的50.3億美元增至57.4億美元。

《富比士》雜誌資深編輯、中國大陸富豪榜榜單編輯范魯賢（Russell Flannery）表示：「無論是電動汽車電池、太陽能設施，還是電池製造設備，這些應對氣候變化的產品都有著不斷增長的市場需求，並令眾多的中國企業家從中獲益。這是本榜單中一些企業家的財富實現大幅上漲的主要原因，同時也意味著新的商業投資機會。」

繼上半年實現利潤增長後，中國瓶裝水之王、農夫山泉董事長鍾睒睒今年以659億美元的財富首次登上榜首，其背後的主要原因在於疫情防控效果良好，中國消費支出得到提振。此外，鍾睒睒的財富還得益於對北京萬泰生物有限公司的成功投資，後者是一家於上交所上市的製藥公司，其在10月中旬的股價較上年同期上漲了76％。

位居榜單第二位元的是字節跳動創始人張一鳴。作為全球社交媒體現象級應用軟體TikTok的運營商，位元組跳動説明張一鳴成為了本榜單上財富數增加最多的富豪，從去年的277億美元上升至594億美元。

榜單第三位是電池製造商寧德時代的董事長曾毓群。作為全球最大的電動汽車電池供應商，寧德時代的巨大成功幫助曾毓群成為了榜單中個人財富數增加第二多的富豪，從去年的201億美元上漲至508億美元。

相比之下，騰訊CEO馬化騰的財富從去年的552億美元下滑至491億美元，排名也滑落至榜單第四位。另外，去年位居榜首的馬雲今年跌至第五位，財富為415億美元。

今年前100位上榜者中的新面孔包括中偉新材料總裁鄧偉明（第63名，資產90.7億美元）、東鵬飲料總裁林木勤（第84名，資產70.5億美元），以及錦浪科技大股東王峻適、王一鳴父子（第100名，57.4億美元）。而重新回到前100的富豪則包括天齊鋰業董事長蔣衛平（第79名，73.1億美元）。