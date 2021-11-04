高雄丘姓男子因向黃姓男子追討20萬元債務不成，被控夥同孫姓、鄭姓友人囚人凌虐31小時，灌毒致死後棄屍山區。二審高雄高分院4日依殺人罪，判丘男15年6月，孫男和鄭男改判私行拘禁罪，分處3年6月、3年2月，可上訴。

邱男與被害人黃男過去有毒品糾紛，2019年5月14日晚間夥同孫男、鄭男在高雄市區押走黃男，凌晨時分在彌陀區魚塭動私刑，還強逼黃男喝下安毒水，黃男當場意識混亂、身體劇烈痙攣、抽搐、翻白眼還口吐白沫，失去生命跡象。丘男等人直接將黃男載往大寮山區棄屍，5個月後被人發現時已成白骨。

檢警查出，丘男等人囚禁黃男期間，用木棒、廢棄電風扇、球棒等器具毆打他，還用大型鐵剪夾剪其小指，一審高雄地院依殺人、棄屍等罪，分別判處丘男、孫男和鄭男16年、13年和11年6月。

丘男等人不服上訴高雄高分院，法官認定僅丘男觸犯殺人罪，孫男、鄭男改依私行拘禁罪，從輕量刑，分處3年6月、3年2月，全案仍可上訴。

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