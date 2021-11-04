捷運綠線是台中首條捷運線，隨著疫情解封，中捷綠線運輸數據持續攀升，目前運量已累積突破200萬人次，顯示捷運已開始深入台中人生活。觀察台中捷運通車後購屋數據，文心路沿線軌道經濟發酵，北部建商冠德（2520）建設、國泰建設（2501）陸續進場推新案，紛傳銷售捷報！

其中，冠德建設是最早布局捷運共構宅的品牌，在台北的捷運共構宅屢創銷售佳績。冠德看好台中勢必如同台北「逐運而居」的生活型態，在台中捷運綠線文華高中站推出共構宅首發案「冠德文心綻」，今年Q4開始採實屋銷售，全案規劃2-4房，主力坪數為30-52坪，總戶數共200戶，15樓以下中低樓層，每坪開價46萬-56萬元，高樓層每坪開價推估60萬元以上，總銷20億元，甫開賣就順銷三成。

冠德建設不僅推出捷運共構住宅，看好台中捷運效應，也計畫後續於四維國小站推出商辦案。

「冠德文心綻」強調配備高規格吸客，每戶標配日本第一品牌YKK氣密窗阻隔戶外噪音；維護居家安全，更大手筆採用義大利敵銳裝甲門，加強公共衛生，公設上除了設有維修工程用貓道，每部電梯都安裝「NKFG福機裝深紫外線除菌系統」，透過創新技術的除菌方式，讓住戶獲得健康安心的生活環境。

而七期文心森林公園站指標新案「國泰The Park」，總銷35億元，目前全案銷售已破九成，僅餘頂樓115坪空中別墅戶及50坪店面，實價登陸持續揭露，推升區域行情。

國泰建設趁勝追擊，今年再購入大墩七街、大觀路口土地，距離「國泰The park」基地僅一街之隔，最快將在2022年Q3進場，土地及營建成本推算，每坪單價預計將突破65萬元大關。