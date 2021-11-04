男星何家勁有「最帥展昭」封號，當年他演出《不了情》、《緣》與高金素梅假戲真做交往，雖後來黯然分手，雙方仍關係友好，還傳出有「60歲之約」，但隨著男方已61歲，傳言不攻自破。近日何家勁在社群網站上被網友催婚，他竟哭笑不得說：「女兒都比你大了」，疑似認了老早就秘密結婚。

何家勁早年和高金素梅談了一段轟動戀情，一度論及婚嫁卻破局，分手後何家勁仍讚高金素梅是「很好的女子」，喜歡她說話的腔調，更表示多年後仍對舊情人有感覺，網上也傳出兩人有浪漫的「60歲之約」，意指到了60歲若男未婚、女未嫁兩人就在一起，然而何家勁去年過60歲生日並未有任何舉動，高金素梅幾年前受訪也打槍傳聞，直言：「玩笑話你們還當真啊」。

何家勁當年和高金素梅有60歲之約，但已被證實是玩笑話。（圖／中時資料照片）

近年何家勁淡出演藝圈，改經營個人品牌「勁家莊」，並在惠州的悅湖會開麵包店及工廠，生意做得有聲有色，身家粗估至少有上億，但他仍不忘經營社群網站分享近況，先前分享自己撈料吃米線的照片，寫下：「自己動手豐衣足食」，近日，有網友留言問他：「何！為什麼還不成家！」沒想到釣出他本人親回：「女兒都比你大了」，還附上哭笑不得的表情符號。

何家勁疑似自曝已婚。（圖／翻攝自扒圈有魚微博）

何家勁此話一出，立刻引來網友驚訝問：「你沒有結婚吧」、「真的嗎？你不是一直都單身嗎」，何家勁卻沒再回應，留下許多謎團。而高金素梅去年底上節目《大雲時堂》，被問感情近況則坦言已經習慣當獨行俠，也很享受一個人的時光，目前沒什麼心思考慮新戀情或交男友，對感情無欲無求。