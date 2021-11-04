好市多送限量迷你熊，老會員見1條件捶心肝。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

好市多限量迷你熊來了！一名女網友發現在現場註冊線上會員，就可以免費獲得穿著好市多背心的可愛小熊，消息引起網友討論，意外釣出一堆老會員捶心肝直呼，太不公平了，先前不小心就註冊過了，如今直接喪失領取機會，有沒有人願意割愛啊？

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》上發文分享，老會員捶心肝！在好市多現場註冊線上會員，可以獲得穿著好市多背心的迷你熊熊，但已經註冊過的老會員則與此無緣。從原PO分享的照片中可見，好市多贈送的迷你熊有2款，分別是穿紅色背心與藍色背心的，而且小熊的標籤還有優惠券可以掃。

貼文引來網友討論，「已註冊的會員捶心肝+1」、「真的捶心肝，昨天帶小孩去，他感覺很想要的樣子」、「太不公平了吧」、「我可以退出再註冊一次嗎」、「昨天看到一堆，已經註冊過只能默默路過」、「可惡，真的好想要喔」、「早辦會員的都是傻子，以前拉人註冊啥都沒有送」、「請問有人願意割愛一隻熊嗎？」

不過，也有網友表示，可能年紀大了，看到這次是送娃娃反而很無感，而且想到農曆過年又多了一個東西要清理就更不想要了。很久以前曾有活動是註冊線上會員就送購物袋，感覺比較實用又划算。「送娃娃好失望」、「不實用的東西，之前送購物袋比較好」、「年紀增長後，只覺得絨毛娃娃是塵螨的棲息地」。