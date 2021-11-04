明年農曆年前預估有5萬人要返台過年，尖峰時間防疫旅館能量面臨不足，交通部觀光局呼籲旅客分流返鄉，今被立委譏是複製前部長林佳龍名言「當個聰明用路人」，變成「當個聰明過節人」。

目前國內防疫旅館有將近2.7萬間房，年底可增到3.1萬間房，但面對近5萬人返鄉，仍難以支應居家檢疫需求。中央流行疫情指揮中心日前放寬家人可同住一房，旅館業者認為有幫助，但縮短居檢為「10＋4」則是勞民傷財、用處不大。

立委洪孟楷指出，交通部呼籲分批返國，簡直是複製林佳龍的名言「當個聰明用路人」，問交通部長王國材是不是要民眾「當個聰明過節人」？

王國材趕緊回應，檢疫從14天減為10天，每個月的接待能量，可以從2批變為3批，他也責成民航局，要求航空公司協助返國旅客改票，旅館業者也開始聯繫返國者。

洪孟楷再質疑，假期就是固定時間，就算檢疫縮短，但大家都會去算最有利的日子，這幾天旅館業者也手忙腳亂，忙著替旅客改時間。

王國材坦言，許多業者都有這個困擾，會盡量安排填滿時段，但現在最大問題還是旅館不夠。除了10＋4檢疫與放寬家人同住，觀光局也會留意並處理哄抬住房價格，另準備了合意旅館，必要時把旅館包起來。