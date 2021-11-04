北市議員游淑慧4日質詢，蔡政府推動的天然氣發電是不是永續能源？竟要在全台蓋25個儲氣槽，還有1台要價100億元的燃氣組，中油、台電總共要花5000億元，甚至還要填海造陸，根本錢坑。台北市長柯文哲答詢，若按蔡政府天然氣計畫，每戶1年電費多3萬元，這時大家都不講實話，燒天然氣較貴。

游淑慧指出，核四在2015年調查時，6成民眾反核四、要封存，2、3周前變成46.7％支持重啟核四，為何民進黨執政7年後，民眾比較支持核四，不信蔡政府非核家園？柯笑說，呵，因跳電太多次。

北市議員江志銘說，年底要公投重啟核四與否，但前總統馬英九2014年4月28日，宣稱已完工的核四要封存，現在竟要求重啟，國民黨才是一場騙局，核廢料要怎解決？柯要勇敢表態反對核四。

柯說，核四要重蓋，困難重重，核四1年花40億元封存，若直接宣布停電，那40億元也不用，這要善後，他主張不蓋，但那核四興建、違約金等費用都已花3000億元，這實在太專業，若蔡政府認為不要核四，那核四這些封存費怎辦？他是外科醫師，蔡政府要說明停掉後要怎辦，要先講。

北市議員林穎孟質疑，柯說反對蓋核四，但支持的那派人，有說核四重啟後核廢料怎辦？柯說，沒。

林穎孟問，之前有個松信區議員（指徐巧芯）在臉書上回網友說「核廢料可以放我家的話，我OK」，但松山區有松山機場、火車站？請問怎放？可放北市嗎？

柯答，這應不會，技術上雖是有可能，但不會做這種事，風險評估不適合，要放也不會放人口密集區，要放荒郊野外，這就是大問題，北市應都不會放、沒地方放。