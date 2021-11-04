心智障礙者的服務需求卻沒有變少，第一社福非常希望能維持一貫專業、優良的服務品質，非常迫切需要社會大眾的支持。（第一社福基金會提供／林良齊台北傳真）

小魚（化名）一出生就被發現有顏面神經失調的問題，後續追蹤下，發現她有喉頭軟化、聽損及半邊顏面神經問題，疑似是CHARGE症候群，還合併有多重發展遲緩，原本因為疾病因素，剛開始還需要使用抽痰機，導致有段時間無法正常進行早療，甚至無法獨力走路，接受早療後，現在的小魚已經可以自己一個人在平穩的路面上行走，鼻胃管也撤掉了，正由教保員訓練用嘴巴吃飯。

小瑞（化名）和弟弟提早在27周時從媽媽肚子裡出來，小瑞又在出生兩天後發生原因不明的腦出血，在醫院加護病房住了一段時間，後續持續追蹤下發現小瑞有腦性麻痺的狀況，9個月大的時候發生了一次嚴重的癲癇，至此開始服用藥物控制，慶幸的是，目前控制良好沒有再發作；小瑞剛到第一兒童發展中心接受早療服務時，因為適應力較不好的關係，剛開始眼淚幾乎沒有中斷過，教保老師說，小瑞一天可以哭到6小時之久，但可以理解的是，當時不會說話的他也只能用哭泣來表達自己的情緒想法了。

小瑞2019年開始接受早療，從一開始的無法自行坐、站，到現在靠著站立架、助行器等輔具，已經會自己坐、站，甚至是走路，不止是如此，小瑞還發展出說話的能力，會開始用單字表達需求，雖然還是很愛哭，但已經不像一開始那樣一哭就無法停。

第一社福執行長賴美智表示，今年因為疫情因素，社福團體捐款大幅下滑，但即使捐款減少，心智障礙者的服務需求卻沒有變少，第一社福非常希望能維持一貫專業、優良的服務品質，非常迫切需要社會大眾的支持。捐款可洽第一社福基金會官網。