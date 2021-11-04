臺北網紅節與MOMO購物網合作的天天直播超級秀剩最後兩天，昨晚(3日)直播主題為「美麗零距離-完美顏質迎新年」，由網紅曾小芬、安紀分享秋冬玩美壓箱寶，帶來貴婦品牌「pHformula淨白舒緩組」、「SIG肌膚護理雙嬌組」、「天后點紅X大甲鎮瀾宮聯名唇膏禮盒」等熱賣爆款，鎖定直播還能免費抽獎，有機會獲得時下熱賣的美妝保養品。

首先登場的是pHformula貴婦秘密保養組，內含美拉却黑精萃30ml一瓶、菁純B3乳霜50ml一瓶、B3增彩面膜50ml一瓶、H20閃亮噴霧50ml一瓶、更新潔敷乳100ml一瓶、pHformula旅行收納袋一個，原價14830的套組，下殺6.2折，只要9300元就能買到；此外只要購買本次優惠套組，提供一張pHformula VIP保養體驗券，原價3500元優惠價為999元，並可於抗老換膚、煥白換膚、淨顏換膚、舒緩換膚課程任選一堂。

曾小芬與安紀也現場試用美拉却黑精萃，吸收快且能均勻膚色，讓肌膚看起來亮白剔透，不只能補充肌膚水分也能撫平淡化細紋，更重要的是，這瓶美拉却黑精萃適用各種肌膚類型，男女老少皆宜，配套好保養必備壓箱寶，只要擁有貴婦秘密保養組，保養不煩惱，讓兩位網紅也忍不住想立即下單，自己使用之外，也能作為保養禮盒孝敬長輩，全家開心。

保養要做到位，頭皮也不能忽視，「SIG頭皮臉皮肌膚護理雙嬌」內含鎮定泥膜200ml一瓶、雙膠原蛋白滋養霜100ml一瓶，曾小芬與安紀也現場試用了這款鎮定泥膜，雖然它稱為泥膜，質地卻很柔順，具有帶動循環、舒緩疲倦肌膚的功效，內含歐洲越結果、甜橙果、乳果脂、醫美薄荷醇等多種植萃成分，可以在洗頭時，或是洗完頭之後輕抹在頭皮上做舒壓按摩，清爽無負擔，更可以在睡前將鎮定泥膜與雙膠原蛋白滋養霜混合輕擦髮際點、全頸部、鼻腔口處，可幫助入眠，「SIG頭皮臉皮肌膚護理雙嬌」原價5000元，現下殺6.4折，只要3200元就可以買得到。

保養必備，美妝也不能忽略，「天后點紅X大甲鎮瀾宮聯名唇膏禮盒」是經媽祖過爐的「口紅護身符」，一組中內含三款唇膏：守護事業財運的正紅色、守護健康平安的泰奶色、守護婚姻愛情的裸粉色，一組在手，保庇一生。曾小芬與安紀在直播開始前幾個小時就先使用天后點紅唇膏點綴今日的妝容，經喝水、進食、不間斷地談話都沒有讓唇膏掉色，唇色飽滿滋潤，凸顯好氣色，而且這組口紅萃取了火龍果保濕精華，質地絲滑，單擦、疊擦都各有一番風味，並採用全素食成分打造，吃素的民眾也能安心選購。

今日直播主題為「臺北市天菜美食會」，臺北市副市長黃珊珊將來到直播現場，與網紅白白一起推薦北市商圈熱賣商品，將帶來老媽拌麵、唯豐肉鬆食品、童饗企業社-松露型巧克力+繽紛花草果香禮盒、媽咪里啦手工餅乾等優質商品，11月4日晚上7點到8點，請鎖定MOMO直播搶優惠。(賴韻如/台北報導)