下周冷空氣來襲，低溫下探12度，各界已出現恐升級冷氣團的天氣預報。天氣風險指出，若真的達大陸冷氣團強度，將是40年來最早報到的一次；上次11月上旬有冷氣團來台，已經是1981年的事情了。

天氣風險在臉書PO文，今起至明天風向逐漸轉為東南風，各地明顯回溫，北部高溫接近30度，中南部也有31度左右，僅東部及恆春半島有短暫雨機率，整個天氣呈現「東雨西晴」。周六起一道微弱鋒面掠過，揭開轉冷序幕。

整個天氣最明顯的變化，將從周日晚上開始，北方冷空氣大舉南下，下周一起全台氣溫驟降，且影響時間長，一直到下周五都偏冷。不排除這波冷空氣達冷氣團等級，最冷的時間點落在下周三、四，平地低溫下探12度。

天氣風險認為，以11月上旬來說，類似的冷空氣強度並不常見，上一次在11月上旬出現冷氣團，已經是1981年的事了。闊別40年，會不會再遇到，值得密切觀察。