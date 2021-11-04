研究發現美國愛荷華州至少有數百隻野鹿感染新冠肺炎。

美國最新研究發現，大量野鹿感染新冠肺炎，數量至少多達數百隻，科學家坦言感染規模讓他們「嚇到目瞪口呆」，更令他們驚訝的是，這些野鹿感染的新冠變異株基因序列和人類一致，認為病毒是從人類流竄至野鹿身上。科學家也擔心，野鹿可能成為病毒演化溫床，可能改變新冠疫情。

《紐約時報》（New York Times）報導，賓州州立大學（Pennsylvania State University）研究團隊1日在BioRxiv期刊預印本刊登驚人的研究成果，他們發現美國愛荷華州竟然有至少多達數百隻野生白尾鹿（White-tailed Deer）感染新冠肺炎，感染數字佔已採樣樣本中的80%。

This is worrisome news—80% of white-tailed deer in Iowa have been #SARSCoV2 infected—animals probably are contracting the virus from humans and then rapidly spreading it among one another. #COVID19 https://t.co/meMglFGueu pic.twitter.com/fkpHTGapOx — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 3 2021

事實上今年稍早美國農業部動植物衛生檢驗局（APHIS）已針對野鹿進行跨州調查，發現4個州不到半數的野鹿有新冠抗體。

賓州州立大學的研究團隊則進一步調查愛荷華州的野鹿，他們採集被路殺及獵人獵殺的野鹿淋巴結樣本，發現多數野鹿新冠感染都呈現陽性，顯示牠們還在感染當中。

主導這項研究的賓州州立大學獸醫微生物學家庫奇普迪（Suresh Kuchipudi）坦言，研究結果讓他們「嚇到目瞪口呆」，沒有預期到野鹿會有這麼大規模的感染。

另一名賓州州立大學獸醫微生物學家卡普（Vivek Kapur）表示：「沒有理由相信，其他有野鹿的州沒有發生一樣的事。」

研究團隊發現，2020年11月至今年1月愛荷華州新冠疫情邁入高峰之際，80%的野鹿樣本也檢測出病毒陽性，庫奇普迪驚訝，野鹿的新冠感染率居然高出當地居民的50倍。

更讓人震驚的是，當研究人員分析比對野鹿及當地人身上的變異株，發現有相似的病毒基因序列，顯示病毒很有可能是從人類社會傳染給野鹿，並且擴大傳染至整個鹿群，野鹿感染的時間點也和獵人狩獵季重疊，目前尚不清楚野鹿染疫後是否有相關症狀。

目前愛荷華州官員還在釐清野鹿染疫的確切途徑，參與這項研究的愛州野生動物獸醫魯登（Rachel Ruden）說，傳播機會太多了，因為當地有超過44萬頭野鹿，可能的傳染途徑包括當地人在後院餵食野鹿、透過汙水排放，或是野鹿舔食獵人咀嚼過的菸草。

野鹿大規模感染讓科學家警告野生白尾鹿可能成為新冠病毒的長期宿主，並且在牠們身上發展出更毒的變異株，他們現在擔心的是，病毒是否會從野鹿身上回傳給人類？美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）獸醫高德柏格（Tony Goldberg）警告，如果是的話，那將改變這場疫情，所幸，目前科學家還沒有發現病毒由鹿傳給人類的證據。