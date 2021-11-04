茂迪(6244)可望在本周結束前公布3Q財報，法人預估3Q可望維持2Q的獲利趨勢，連2季轉盈。在3Q財報樂觀以及矽材價格看跌因素，茂迪早盤大漲逾5個百分點。

近一年太陽能矽材價格以倍數狂飆，但近期市場消息顯示，大陸矽材可望開出新產能，而且大陸大型太陽能案場已陸續完工，也緩解矽料的需求，讓供需趨於較平衡狀態。業者預估，明年矽料價格將可望呈緩跌走勢。

茂迪第二季毛利率提升到7.82%，優於去年4Q的4.82%以及今年Q1的5.88%。先前毛利率走滑，主要是受到去年4Q以來的矽材價格飆漲，導電膠、玻璃、鋁框及鋼材等材料成本同步上揚，侵蝕毛利率表現。但毛利率何時回到去年3Q的2位數，仍有待觀察。

茂迪太陽能電池之生產基地位於台灣南科及大陸，台灣南科廠亦生產太陽能矽晶圓，太陽能電池模組則有三條生產線，生產基地包括日本Itogumi Motech、美國Motech Americas(GE模組廠)，以及大陸。茂迪目前模組產能為350MW，部分海外產能在馬鞍山，公司有計劃透過產線的升級，將部分產能可換為大尺寸M6太陽能電池模組，但目前因應客戶系統業者併網拉貨積極，產線均為滿載生產，且旺季可延續至第四季。

在電廠部分，茂迪目前自營電廠約有32MW，明年估可新增15-20MW，另外，茂迪也在執行漁電共生案場，將以白蝦養殖場為主，預估明年併網。