數位媒體播放器製造商上季Roku上季營收表現不如市場預期，並警告本季恐受到供應鏈中斷影響，周三盤後股價重挫8.50%，報287.00美元。

Roku第三季營收年增51%，為6.8億美元，但仍略低市場預估的6.834億美元。每股盈餘為48美分，遠優於市場預估的6美分。

第三季其串流平台的活躍帳戶較去年同期成長23%，為5640萬個，亦較第二季增加130萬個。

Roku在給股東的信中表示，全球供應鏈中斷影響美國電視市場，是公司營運減速的原因。該公司預期這些供應鏈問題將持續到2022年，並將影響這個節日購物旺季期間的產品定價、供貨和廣告。

Roku並表示，上季的電視銷售跌破2019年的疫前水準，而OEM代工廠則苦於庫存短缺。

財務長Steve Louden表示，這場大流行病持續打亂全球供應鏈，，就電視產業而言，正面臨著零組件定價高漲、庫存短缺，以及供應鏈物流延宕。

包括其串流媒體設備在內的播放器部門，第三季營收年減26%，為9740萬美元。雖然供應鏈問題導致成本攀升，但Roku表示，公司決定優先考慮用戶增長，不會讓客戶受到成本上揚的影響。

平台部門營收年增82%，為5.825億美元。Roku智慧電視串流平台的收入來源主要是廣告和內容傳輸。

第三季Roku串流時數年增21%，達到180億個小時，每日活躍帳戶平均串流時數為3.5小時。