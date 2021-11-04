4大公投年底登場，藍綠兩黨紛紛動員開講，國民黨台北市議員羅智強4日批評，蔡英文總統對公投的立場，與現在立場完全不同，卻能搖身一變成「正義女神」，可說「天下無難事只要敢騙人」，還說台北市長柯文哲如果想選總統，就該和蔡學一學，做個「始終如一」的政治人物。

柯文哲今赴市議會進行台北市重大工程專案報告，羅智強詢問，既然市長想選總統，那你是否知道，台灣有個一路走來始終如一的政治人物值得你學習，猜猜是誰？柯回應「馬英九？」羅則笑說「錯！是蔡英文，因為她是始終如一的騙，你好好學一學。」

羅智強接下來6連問，包括誰說要蓋20萬戶社會住宅？誰說要蓋基隆輕軌、捷運？誰說大潭藻礁要藻礁永存？是誰要降低公投門檻？還說公投綁大選是打破鳥籠還權於民？是誰在野的時候反萊豬喊得震天價響？誰說2025年綠電要佔20％？柯文哲也回應「小英」。

羅智強批評，蔡政府社宅完工目前掛零，意即20萬比0，這種事你做得出來嗎？過去說要蓋捷運結果跳票，要藻礁永存結果變藻礁永廢，說降低公投門檻、打破鳥籠還權於民，結果現在變成關進鐵籠閹割人民，2018年還因為輸了選舉就把公投閹割掉。

羅智強怒轟，民進黨在野時反萊豬喊得震天嘎響，結果現在不吃萊豬就是親中，還只用「抗中保台」來解釋。說2025年綠電要佔20％，結果現在只有5.4％，2016年馬英九總統交給蔡英文時，差不多是4點多％，結果6年來只漲1％，但距離2025年只剩4年了。

羅智強表示，蔡英文現在到處騙，還被封為正義女神，結果柯被封為什麼，柯笑回「中共同路人」，羅也笑指，所以他要說的是，天下無難事只要敢騙人，想選總統就跟蔡英文學一學啦。