在金融界擔任主管的盧姓人夫，與大陸籍的李姓小三有婚外情，經常互傳親暱訊息「除了我，還想吃什麼嗎」等語，妻子發現後氣炸，提告向2人求償。盧男指妻子偷解鎖他的手機，侵害隱私權，訊息紀錄不能當證據，但台北地院認為妻子並非無故，且未違反比例原則，判盧男與小三應連帶賠償45萬元，可上訴。

盧妻主張，丈夫和小三去年就開始有親暱對話，內容包括「什麼味道、妳沒洗澡喔、我去幫妳洗掉…」、「除了我，還想吃什麼嗎」、「跟妳在一起後，就不會想找別人」、「我要結束我的婚姻創造自己的未來」等語。2人更在今年1月10日牽手逛街被她撞見，已侵害她的配偶權，故向2人求償200萬元。

盧男與小三均否認有婚外情，盧男更抗辯，妻子是偷拍他的訊息，已侵害隱私權，違反刑法妨害祕密罪，不得做為證據，訊息內容也只是單純與友人間的討論，不足以證明外遇。

盧男並指，夫妻倆前年起就因生活習慣、子女教養問題分房睡2年，他長期遭妻子忽視，妻子更在此事件後搬回娘家，對兒女不聞不問，甚至積極進行離婚協商程序，要求分配財產，無意挽回家庭生活。而他年薪比妻子少很多，妻子求償200萬元過高。

北院認為，根據妻子提出盧男與小三的親密照片及訊息紀錄，足認2人已侵害配偶權，而妻子已解釋盧男手機的密碼全家人都知道，並未以強暴脅迫手段採證，且男女私密之事本來就舉證不易，妻子採證方式未違反比例原則，審酌雙方身分地位後，判盧男與小三應賠償妻子45萬元。