華陽創投集團專注於投資早期新創團隊，重點關注 5G、AI 應用、物聯網產業，以 AI 影像自動辨識及機器學習技術為競爭優勢的動見科技(OmniEyes)創業早期即獲得華陽創投資金注入，成立兩年多來已創造令人驚豔的市場佳績。動見打造即時駕駛違規偵測、動態圖資及即時街景的影像平台，旗下的行動影像解決方案已受國際品牌和各大業者的青睞，宅配通、中華電信、台灣大車隊 皆使用其 AI 影像解決方案，大幅提升城市的用路安全，並顛覆現有的車隊管理、圖資、即時搜尋的商業模式。

華陽創投王韋中董事長表示，邊緣運算、人工智慧和 5G 正在全球快速發展，台灣擁有許多優秀的 5G 與 AI 的創新型事業，尤其台灣科技業硬體實力深厚，若能透過 AI、機器學習，在台灣傳統強項的硬體產業導入軟體技術，軟硬結合，創造全新價值，搶佔市場先機，台灣將可以在國際上維持競爭優勢以及保持在全球產業供應鏈的關鍵地位。

動見科技由三位台大教授共同創辦，前身為 「科技部價創計畫」團隊，華陽長年支持科技部新創團隊，看好具豐富研究學術背景的創業團隊，研發創新技術更為紮實和前瞻，華陽提供資金、人脈等經營資源；協助對接產業上下游；促成商業各類合作；提供經營決策建議，協助團隊快速成長、加速推動規模化。期待動見科技將成功經驗複製到其他海外市場，展露頭角，讓全世界看見台灣厚實的技術實力。華陽創投將持續支持 5G 生態系統的培育及擴展，協助創新創業發展，扶助台灣新創成功與國際化。