秋季啖蟹好食節，台北文華東方酒店米其林一星「雅閣」中餐廳推出大閘蟹饗宴，並攜手台灣瓶裝雞尾酒品牌WAT聯名推出「雅閣 x WAT 伯爵雪莉醋雞尾酒」，以順口帶點微酸尾韻的雞尾酒佐大閘蟹美饌，即日起至「雅閣」享用秋季大閘蟹套餐，即可獲贈「雅閣 x WAT伯爵雪莉醋雞尾酒」乙瓶。

「雅閣」嚴選每隻重達六兩、豐腴肥美的台灣在地養殖優質大閘蟹，費時耗工地以純手工取出蟹黃、蟹肉製成蟹粉，精心設計多款各具風味的大閘蟹美饌，亦推出秋季大閘蟹套餐，包括焗釀蟹粉蟹蓋、酥炸蟹粉卷等多道鮮美佳餚，強調每一口都能品嘗到大閘蟹蟹肉的鮮甜柔滑、蟹黃的香濃馥郁。此次和WAT跨界合作推出的聯名款「雅閣 x WAT 伯爵雪莉醋雞尾酒」，即以品嘗清蒸螃蟹時搭配的醋為靈感發想，將富含果香的雪莉醋巧妙搭配以佛手柑薰香的伯爵茶，結合琴酒的杜松子香料，標榜酒體酸度明亮順口，啜飲時於舌尖跳出活潑層次，些許楓糖尾韻圓潤不膩。

雅閣秋日蟹宴單點佳餚有清蒸大閘蟹(2480元，將重達6兩的大閘蟹洗淨後放入蒸籠中以大火蒸約12分鐘即成，風味清鮮，以最純粹的烹調手法完美呈現出蟹肉的鮮美甘甜。蟹粉蟹肉粉絲煲1380元，主廚先將粉絲以冷水泡開，瀝乾後入油鍋以小火慢炒至香氣四溢，接著加入蟹肉和以上湯煨煮的蟹粉拌勻後，移至砂鍋內乾燒至入味。看似簡單的料理必需精準地掌握火候，粉絲吸滿大閘蟹的鮮甜精華而不油膩。

酥炸蟹粉卷1280元，將白蘿蔔切成細絲後與蟹肉、蟹粉、以及少許薑末調味並拌勻，裹上粉漿入鍋酥炸即成，品嘗時搭配醋珠享用，外皮酥脆內餡軟嫩絲滑，蟹膏與蟹肉的鮮美精華全都鎖在香酥的麵衣內。蟹粉百花釀花膠1680元，主廚先將頂級花膠泡發備用，再將新鮮蝦仁與肥瘦適中的豬肉切碎打製成漿，舖覆於花膠之上入蒸籠蒸熟，取出後切片並淋上以上湯、薑末與蔥煨煮而成的蟹粉即成，每一口都能吃到蟹粉的鮮甜濃郁與花膠富含膠質的口感。

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