工業電腦廠事欣科（4916）9月自結獲利大躍進，單月稅前淨利2600萬元，歸屬母公司業主淨利2500萬元，每股盈餘0.31元，年增204％。顯現在博弈、Kiosk客戶訂單需求陸續開出下，公司營運表現已逐步擺脫疫情衝擊。

事欣科因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，9月自結獲利較去年同期大增逾2倍，主要受惠於客戶下單力道轉強，以及去年同期疫情影響仍相對嚴重，基期較低所致。

法人指出，事欣科第3季為產業旺季，且接獲博奕產品大單入袋，伴隨美國疫情解封、經濟重啟助益，推升營運規模向上，單季獲利將較去年同期轉虧為盈，並可望更勝第2季的0.52元，營運逐季增溫。

此外，在低軌衛星部分，事欣科拿下全球前兩大衛星業者訂單，提供衛星用板卡產品，打入SpaceX供應鏈，去年第4季已通過認證，今年起陸續出貨，明年數量可望進一步放大。市場預期，隨著亞馬遜等國際科技大廠接連布局「太空商機」，有望增加客戶下單力道，挹注事欣科業務營收規模擴增。