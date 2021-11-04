團險投保個人化。國泰人壽4日宣布，推出業界首創「groupins+ 國泰團險數位家」，整合企業團險各商品與服務，企業用戶可透過平台快速了解完整團險資訊、3分鐘線上取得客製化報價，國泰人壽總經理劉上旗表示，希望讓團險投保也能享有高自主權、高彈性及個人化服務，同時中長期也希望讓國壽在團險市占由現行20％拉高到25％，即至少站穩1/4的江山。

國壽在11月推出新的數位團險平台，主要針對國內5~49人的中小企業，約23萬家，年底到農曆年前可能要進行團險續保，國壽目前在23萬家中小企業團險中已占有8％的市場，希望用新的平台再爭取更多的團險客戶。

劉上旗表示，這個團險數位平台是國壽花了八個月時間才開發出來，未來各式新功能及個險新平台都會持續堆疊上去，不是其他公司看到想抄，二、三個月就能跟上。亦即國壽會用數位創新拉開與同業之間的競爭距離。

現行團險保費第一名是南山人壽，國壽暫居第二名。劉上旗表示，團險除了提供企業保障外，也必須重視損失率及獲利率，不能因搶市占就競價，因此國壽也會穩步發展，逐步拉高市占率。

團體保險要求必須五人以上的公司才可投保，國壽資深副總吳俊宏表示，國內團險保費每年以2.4％速度成長，近年保費約213~233億元之間，國壽的團險市占率約20％，目前排名市場第二。

而國內50人以上企業約2.4萬家，壽險公司多半會提供專人服務，但5~49人的企業有高達24萬家，則多是固定套裝商品，且是個險業務員自主服務。所以這些中小企業投保團險有三大痛點，一是即選擇性低，很難量身訂作，且很難在網路上自主找到相關商品資訊，二是仰賴人力介紹與服務，自主性低，三是報價時間長，一般需要3~5個工作天。

劉上旗指出，據勞動部資料顯示，近年5人以上的企業家數與員工人數持續成長，總投保員工人數已達985萬人，但2020年台灣團險保費卻佔整體壽險保費不到1%，團險市場仍有大幅成長空間。劉上旗表示，國壽的groupins+平台希望解決目前團險資訊貧乏、流程冗長、商品選擇少、彈性低的痛點。

國泰人壽協理林佳穎表示，groupins+強調331特點，即三分鐘、只要三步驟，並有一組專屬顧問團隊，協助各公司人力資源主管快速取得團險資訊與報價，將自主權交還給用戶，建立如同電商般「自己挑、自己選、自己組」的購物模式，且團險被保險即企業員工亦可透過國壽的APP隨時查詢自己的保障內容及相關資訊。

國壽groupins+的三步驟，即一是自選商品，如定期壽險、重大疾病、傷害險、職業災害、法定傳染病等，有30個保險元件可供自選，人資人員可透過場景選擇、互動填答，選擇想要的團險保障內容及保額，二是上傳投保員工名冊，三即可取得報價，並預約顧問協助。