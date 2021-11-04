澎湃新聞4日報導，黑龍江黑河的本土確診病例持續兩位數增長。據黑龍江衛健委官網通報，3日0-24時，黑龍江省新增新冠肺炎本土確診病例45例（黑河市愛輝區44例、哈爾濱市平房區1例）。黑龍江全省現有本土確診病例189例，其中，黑河市有184例。根據疫情發展形勢，黑河市疫情防控指揮部決定從11月3日起關閉所有經營場所，對市區居民生活必需品實行配送，保障供應。

在農村疫情防控方面，自黑河市愛輝區出現新冠肺炎確診病例後，全區農村地區立即從常態化轉入應急狀態，各村屯迅速完成封閉，每村僅保留一個出入卡口。

10月29日以來5天，黑河市每日新增確診病例分別為26例、18例、25例、26例、35例，並在3日出現單日新增確診病例的新高。

根據大陸國務院聯防聯控機制有關規定，經專家組綜合評估研判，黑河市愛輝區已有19個社區（村屯）調整為中風險地區，1個社區調整為高風險地區。

黑河疫情自10月27日報告以來發展迅速，當地已發生社區傳播。需要指出的是，根據目前流調和病毒測序結果，本次疫情與近期內蒙古甘肅等省區的本土疫情均無關聯，是一起新的境外輸入病毒引起的疫情。

11月3日下午，黑龍江省委書記、省應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長許勤主持召開省應對新冠肺炎疫情工作領導小組第39次會議暨省疫情防控指揮部會議並講話。

會議指出，黑龍江省本輪疫情呈現多點散發、多鏈條傳播特點，加之進入冬季，病毒感染傳播風險加大，存在很多不確定性，形勢嚴峻複雜、任務緊迫艱巨、責任重大。嚴防疫情從風險地區向其他地區擴散蔓延、從黑龍江省向省外擴散蔓延。