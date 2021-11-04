嘴賤口水戰！北市議員秦慧珠4日質詢，台北市長柯文哲與基隆市長林右昌為了基隆捷運互槓、吵架，大家看了都覺得很無聊，林右昌就是想選台北市長，因此一直狂打柯、蹭柯聲量，嗆柯一直反對導致定案拖延，但柯卻嘴賤、愛回嘴，上駟對下駟。柯回答，他沒有，是林右昌牽拖。

針對林右昌怪柯拖延基捷，柯回「牽拖！」至於是否嘴賤？柯說「我沒有」，秦要柯別再上駟對下駟，柯說「好！」

秦慧珠也說，柯要不要暫擱基隆捷運預算？柯說，中央要想清楚再來講，但預算又不是他編的，那是中央辦的，「但妳放心，開工不會那麼快！」