中美洲友邦宏都拉斯將於本月28日舉行總統大選，在野黨候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）先前曾表態若當選會與台灣斷交並與中國大陸建交。外交部次長俞大㵢昨天在立法院備詢表示，對於台宏邦交「審慎樂觀」；拉美司司長謝妙宏今天則強調，外交部除持續密注宏國選情發展外，並加強與朝野各界溝通，審慎防範中國藉機利用各種手段企圖破壞友邦與我國關係。

謝妙宏說，面對中國持續透過雙邊及區域多邊機制，運用各種方式，企圖打壓我國國際生存空間、破壞友邦與我國的外交關係，外交部都有掌握並審慎因應。鞏固邦誼一向是外交部重要且責無旁貸的任務，這是持續性的工作，也是外交部同仁努力的目標。

謝妙宏指出，台宏兩國建交80年以來，雙邊關係友好，各項合作計畫普遍獲得宏國朝野的支持及肯定。今年9月間外交部應宏國政府邀請，指派俞大㵢次長親赴宏國出席我國協助宏國災後重建雙邊合作計畫活動期間，也會晤宏國朝野政要，再次提醒宏方注意中國口惠實不至的承諾，以及破壞友邦與我國關係的一貫技倆。

謝妙宏強調，台灣是宏國值得信賴的夥伴，我國將持續結合理念相近國家，共同協助宏國國家發展，並在既有的友好基礎上，與宏國未來新政府強化合作，鞏固兩國邦誼。