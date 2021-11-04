鵜鶘前鋒錫安威廉森(Zion Williamson)目前仍在養傷階段，不過最近開始基本訓練，在多次曝光的照片中看出他身材明顯發福不少，據美媒報導他體重已高達144公斤，比聯盟兩大長人馬楊諾維奇(Boban Marjanovic)132公斤、佛爾(Tacko Fall)141公斤都還重，這讓「惡漢」巴克利(Charles Barkley)戲稱他就像自己和歐尼爾(Shaquille O'Neal)生的孩子。

Charles Barkley wants someone to 'be a grown person' and tell Zion Williamson he has 'to get in shape' https://t.co/NA6NssTQTI — Dime (@DimeUPROXX) November 3 2021

巴克利在和歐尼爾主持的節目《Inside the NBA》放出錫安訓練影片，巴克利說道：「他胖到看起來好像我和歐尼爾生的孩子。」此話引起大家歡笑，歐尼爾更是笑到合不攏嘴，但巴克利開玩笑之餘仍語重心長表示他非常擔心錫安，直說他這樣的體重恐面臨繼續受傷風險。19年錫安以狀元之姿加入鵜鶘，當時體重約128公斤，相較現在胖了16公斤。

巴克利繼續說：「他太常受傷，他做過腿部手術，現在腳還骨折。」他還提到錫安在杜克大學時就已經歷半月板撕裂和右膝傷勢。接著他又說：「他必須學習，即是真的受傷了，也要控制飲食，如果繼續讓體重對他的膝蓋和腳造成傷害，那只會繼續受傷，我知道他有很大的力量，但一直受傷就難以取得成功。」

針對他的復原狀況總教練格林(Willie Green)2號時也提及：「他能做切入動作，爆發力訓練也不成問題，可以跑動起來，他離復出越來越近了。只是說，我們希望把復健工作該做的都做到，更要小心看待他的腿傷，特別是當他日後上場時。」而不少網友則說：「實在吃太多了！」、「膝蓋還撐得下去嗎？」、「怎麼可以胖成這樣」。

錫安新秀賽季因膝傷只打24場，場均拿下22.5分6.3籃板2.1助攻。上個球季他的健康狀態有所恢復，打了61場比賽，場均能拿下27分7.2籃板，投籃命中率高達61.1%。不過他之後又受傷了，導致在修賽期動了手術，據最新消息他還要再休息2到3周才能復出，而他若以這樣的身材復出可能無法馬上恢復過往身手。