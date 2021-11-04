台北市長柯文哲上任後砍掉1500元重陽敬老金，北市議會國民黨團3日將「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」送進政黨協商，盼重啟發放敬老金。新黨議員潘懷宗4日質詢時指出，下周三將動員表決，詢問柯文哲若通過會怎麼辦？柯回「會覆議」，他也直指是違憲，但是否釋憲「還沒有想過」。

潘懷宗表示，國民黨下周三要來表決重陽敬老金自治條例，已尋求新黨黨團三位支持，假使下週三通過自治條例，詢問柯會怎麼辦？柯文哲簡短回應「覆議」。潘懷宗說，覆議後若再通過怎麼辦？柯說，沒辦法，要遵守民主政治。

潘懷宗指出，明年總預算已經送到議會，若發放敬老金總共接近9億，若又通過的話，可以追加減預算嗎？副市長黃珊珊說，追加減預算當然可以，但增加預算的決議，如果是法案的話，除了覆議外，還有其他程序處理，還是要看財源。柯則碎念說，「還有一點，議會不得為增加預算之法案，這條其實是違憲」。

對於若覆議通過會釋憲嗎？黃表示，法遇上有問題，議會提案的話，行政權跟立法權爭議，會做法律上的研究。潘再追問一次「會不會釋憲？」柯、黃均稱「還沒有想過」 。

國民黨議員王鴻薇詢問柯提復議理由？柯文哲表示，重陽敬老金這問題，學理上他還是反對普發，「科學上⋯」。王鴻薇說其他縣市都在發，除了北市以外都不科學？柯回「對，都不科學。」

王鴻薇炮轟，現在搞一個科學，柯的父母在新竹市，他們拿到重陽敬老金就不科學嗎？要提覆議要有合理解釋，包括今年1500元敬老卡，不要因為明年選舉，用追加預算方式發敬老卡，沒有選舉就無所謂，對於北市長者，不要用這種方式對待，認為柯沒有堅定理由覆議。

王鴻薇也質疑，柯說是違憲，可以請市府去查，全台灣有很多縣市有重陽敬老金的自治條例，他們是不是違憲？若全台灣有很多自治條例，憑什麼說是違憲。柯文哲表示，「看是誰提出」。