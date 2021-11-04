民進黨中執會決議2022年直轄市長人選由黨主席徵召，經中執會通過提名，桃園市長鄭文燦4日表示，相信黨主席會充分徵詢各方意見，推出最好、最強人選，中央或他自己都沒有口袋人選，都持開放態度，他也否認是為避免黨內廝殺，不管任何競爭，最終都是團結對外。

鄭文燦說，經過民進黨中執會的討論跟議決，未來六都的市長人選，需要由主席依照徵召的辦法，向中執會提出徵召人選，他相信按照過去黨內的機制，主席蔡英文會充分徵詢各方的意見，也會衡量可能人選的情況、參考各種指標，推出最好、最強的候選人。

鄭文燦強調目前還沒有進入實質的討論，不管是中央或者自己都沒有任何預定的口袋人選，大家的態度都是開放的。

外傳徵召是為了避免黨內廝殺過於嚴重，鄭文燦說，初選或徵召都是民進黨的提名機制之一，他認為都是一樣的，大家都要有共識，不論任何一種競爭類型，最終都是要團結對外，爭取最好的民意支持，這個機制只是一個產生候選人的方法而已。