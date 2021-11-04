美國聯準會從11月開始，就要減少購買債券，但還是保持寬鬆的貨幣政策。日股聽聞此消息後，像是服下一顆定心丸，4日大盤也跟著走高。早盤結束時，日經指數收29792.47點，漲271.57點或0.92%。東證收2049.31點，漲17.64點或0.87%。

Aizawa證券認為，美國聯準會一錘定音下，市場心中那塊不定的大石頭終於落了下來。即使現在美國要減債，但利率走向還是蠻鴿派的因為不會升息。同時，這也表示資金流動性沒有問題。另外，對日股來說，則是關心豐田汽車是否會下修財測目標。不過就算會的話，應該也不會引起大量賣壓，因為豐田已經幫投資人打過預防針了。

10月時，豐田曾表示，由於全球晶片短缺，11月份的產能會大減15%。不過，從12月開始，就會嚴格依照新修訂的年度生產目標，努力來提高新車產量。4日，即將發布財報的豐田汽車漲0.73%。

因上修財測，富士軟片漲4.77%。

新日鐵漲0.77%，因這家日本最大的鋼鐵廠日前調升全年淨利預測，幅度高達41%。

下修年度獲利預估後，辦公室設備製造業者柯尼卡美能達大跌8.93%。

東證30核心股當中，漲幅最大的是基恩斯，上漲4.14%，其次是東京威力科創。至於表現最差的是花王，下跌3.8%，其次是三井物產跌1.17%。