MOSFET(金氧半場效電晶體)市況在下半年暢旺，若馬來西亞疫情緩解，IDM廠商交期順暢下，出貨量應能維持與第3季相同水平，否則仍需留意交貨日期存在繼續延長的可能性，另外，進入5G，Type-C滲透率提升，也將有利於台系MOSFET廠商也順勢切入，帶動ASP向上格局。

TrendForce指出，2020年第3季、第4季各品牌商與系統廠啟動備貨以供消費性電子市場所需，MOSFET市況復甦，全球MOSFET季出貨量達百億水平；進入今年第1季、第2季需備貨與補足庫存，整體出貨量分別達到109億顆和108億顆。進入2021下半年，雖第三季為傳統電子業出貨旺季，然由於新冠肺炎疫情在馬來西亞造成嚴重影響，而馬來西亞是IDM廠商生產重鎮之一，Infineon、Renesas、Toshiba等廠商在當地設有MOSFET晶圓廠或封測廠，供貨動能全面受限、交期延長，故第3季MOSFET出貨量可能不若往年成長顯著，估僅能維持在105億顆水準，季減少3%。

TrendForce分析指出，第4季若馬來西亞的新冠肺炎疫情能緩解，各廠產能利用率能有提升，在IDM廠商MOSFET交期順暢下，出貨量應能維持與第3季相同水平，否則仍需留意交貨日期存在繼續延長的可能性。

低電壓MOSFET應用廣泛，因數量龐大故市場占比最高，今上半年消費電子市場需求強勁，低電壓MOSFET相對需求也較迫切，市場規模成長幅度也較明顯；此外，中電壓與高電壓MOSFET大量使用在工業、電網、基地台、汽車、電動車等領域，市場需求亦逐年成長，已然成為2022年各廠商重點發展項目之一。

原本在4G時期，低電壓MOSFET應用在充電線材、行動電源內，為消費性電子進行充電使用，由於技術門檻較低，逐漸被大陸廠商以價格戰把持市場，不過現在進入5G衝刺時期，為取得Type-C規格的快充認證，加上歐盟擬立法統一採用Type-C，低壓MOSFET的耐電壓能力與散 熱性能開始受品牌商與系統廠要求，故除了原本就有深厚技術水平的IDM廠商，台灣MOSFET 廠商也順勢切入此領域，ASP 更是跟著水漲船高。

台廠方面，TrendForce指出，由於國際IDM廠商在5G、電動車等高階市場的MOSFET訂單已相當強勁，目前產能供不應求，因此，難以供應中低階的消費性電子市場，因此，部分MOSFET訂單順勢由台系MOSFET廠商承接，包括大中(6435)、杰力(5299)、富鼎(8299)、尼克森(3317)營收頗豐。2021上半年台系MOSFET廠商由於訂單滿手，營收皆維持在高檔水平，毛利率更是大幅躍進。

今年因MOSFET大多仍在8吋晶圓代工廠投片生產，產能依舊吃緊，加上IDM廠商6月起就陸續調漲MOSFET報價，台系廠商在2021年第三季也跟上漲價，漲幅約落在10%，帶動第三季營收，毛利率亦可維持在高檔，第四季更有機會達淡季不淡的水平。