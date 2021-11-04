2018年後台灣步入高齡社會，65歲以上高齡人口快速增加，高齡者購屋貸款也有增速成長的跡象，根據聯徵中心住宅貸款資料顯示，2021年上半年，貸款人年齡超過65歲的住宅貸款件數共有1437件，相較去年下半年成長12.9%，其中雙北都會區的成長幅度更達到17.2%。據此，永慶房屋依據聯徵中心之住宅貸款資料，個別統計雙北市65歲以上住宅貸款件數前五名的行政區，並統計當地的房市數據。其中，臺北市以內湖區91件高齡貸款最多；新北市則是淡水區以137件成為最熱門的行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，在不同的人生階段會有不同的住宅需求，透過高齡住宅貸款的資訊，可以觀察年長者對居住空間、居住環境的偏好，其中，有些人認為退休後會有更多的時間待在家中，而更加注重住宅本身的空間以及規劃，所以選擇在房價負擔較低的區域購買較大坪數的物件；另外，也有人考慮到隨著年紀漸長，行動力也會逐漸下降，因此偏好住在交通建設發達、生活機能成熟且醫療資源充足的市中心區域。

從台北市及新北市的高齡房貸資訊來看，貸款件數最多行政區分別是新北市淡水區及台北市內湖區，進一步檢視這兩個行政區的貸款條件，建物平均移轉面積分別為194及196平方公尺，相比雙北地區的平均值整整多出了30平方公尺，顯示不少人在規劃退休生活時希望有更大的居住空間。陳金萍說明，相比年輕時多投入較多的時間、精力在工作及事業上，退休後則有更多的時間待在家中與家人相處或是從事個人的休閒、興趣，而不少人也會在這個階段重新審視居住空間的需求，例如考量到與家人的相處時間增加，增加個人的獨處空間除了可以提高生活上的隱私性，也能減少許多不必要的摩擦產生，因此不少人都希望擴大居住的空間，增加一間書房或臥室。

而在預算有限的前提下要滿足擴大居住空間的需求，價格較為親民的區域便成為首選，淡水區及內湖區正因為具備這樣的優勢而吸引退休人口置產。陳金萍表示，以淡水區來說，平均住宅單價落在2字頭，幾乎只有板橋、中和的一半，而且隨著近年人口移入，淡水的生活機能已經相當成熟，各類型商家、超市、大型量販店及運動中心都已經到位，對於嚮往大坪數住宅的消費者來說相當有吸引力。同時數據也顯示，在區域房價負擔較低的情形下，消費者有更多的選擇機會，能夠依據自身的需求挑選合適的住宅，例如淡水區的平均購屋總價為1686萬，低於新北市的平均總價，且多達八成五的物件是對銀髮族更友善的電梯大樓，比起新北市的六成高出不少。