財政收支劃分法修法喊了十幾年尚未修改，新北市議會國民黨團4日聯合質詢為新北市抱屈指出，依法新北市每年統籌分配税應該要有2500億，實際卻只有1700多億，人均預算1萬1000元更是6都之末。新北市長侯友宜說，時代環境不一樣，相信中央也有看到地方需求，但不知道為何不願改變，他呼籲中央要大破大立，不合時宜法令要做調整。

新北市議員陳偉杰表示，2022年中央統籌分配款日前已經公布，新北市人口最多、人均最低，別說不到台北市的一半，也只有台南的55％、高雄的66％，高雄人口只有新北的三分之二，新北的人均分配款卻反過來，只有高雄的三分之二，情何以堪，全因新北市不是民進黨執政，所以當新北要求中央補助時很容易得到「綠卡」，見綠就被卡。

陳偉杰指出，民進黨執政後對新北市的財政支持逐年下滑，總結來看民進黨政府對新北有三卡「卡經費」、「卡權利」、「卡建設」，在民進黨執政下，不只補助分藍綠，建設更是分藍綠，同樣是與新北有關的交通建設，因為事涉民進黨執政的基隆市，所以中央可以亂開基隆捷運支票力挺市長林右昌，卻對非執政雙北的淡北道路作壁上觀，要雙北自行解決，蘇院長還說風涼話，公開「勉勵」侯市長要好好加油。

劉美芳說，統籌分配税聯繫會議10年來開了23次，中央卻只會說繼續研擬，「擬十年都擬不出來」，北市人口數新北少140萬人，統籌分配稅卻比新北多100多億，是把新北看更「細漢」？她認為新北人民應該群起抗爭。

「沒錢萬萬不能」林金結也指出，統籌分配稅公式竟然是以營利事業營業額竟然占了50％，人口卻只有20％，明顯不合理，連比較晚升格的桃園人均都比新北多，難道是因為行政院長蘇貞昌當年輸給侯市長，才對新北有芥蒂？民進黨到底為新北做了些什麼？

洪佳君也指出，中央去年核定新北的地下汙水接管經費至今還沒給，遑論今年核定的，公共事務本來就要以人民需求為主，這個政府雙手一攤，該給不給，不該做的卻是亂做。

侯友宜說，新北市面積很大，尤其隔壁是台北市，若要創造共同生活圈，人均預算不能落差太大，尤其這幾年面臨許多大建設，期待新北立委或跟中央有關係的民意代表，能為新北多發聲，能夠達到大家都能接受的平均數。

侯友宜也呼籲中央，時代環境不一樣，相信中央也有看到地方需求，但不知道為何不願改變，他呼籲中央要大破大立，不合時宜法令要做調整。