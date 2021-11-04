華為官方網站「心聲社區」3日晚間發布「沒有退路就是勝利之路—軍團組建成立大會」的影片，此前華為創辦人任正非曾表示，「向谷歌軍團學習，殺出一條血路」，這次華為軍團組織概念或是受到谷歌啟發。任正非在大會上要求員工，「用艱苦奮鬥，英勇犧牲，打出一個未來30年的和平環境，讓任何人都不敢欺負我們。」

綜合陸媒報導，影片內容顯示，華為這場軍團成立大會是10月29日華為在松山湖園區舉行。任正非與華為公司高層為來自煤礦軍團、智慧公路軍團、海關和港口軍團、智能光伏軍團和數據中心能源軍團的300餘名員工授旗。

任正非致詞時說：「我認為，和平是打出來的。我們要用艱苦奮鬥，英勇犧牲，打出一個未來30年的和平環境，讓任何人都不敢再欺負我們。」

任正非也向員工喊話，「我們在為自己，也在為國家。為國捨命，日月同光；鳳凰涅槃，人天共仰。歷史會記住你們的，等我們同飲慶功酒那一天，於無聲處聽驚雷。」

今年3 月，華為首次成立煤礦軍團，之後華為複製軍團模式進入四個領域數字化。據了解，軍團作戰的作用是打破現有組織邊界，快速集結資源，穿插作戰，提升效率，做深做透一個領域，對商業成功負責。

華為軍團組織概念或許是受谷歌啟發。此前，任正非在「向谷歌軍團學習，殺出一條血路」講話中和華為輪值CEO郭平在2019新年致詞「不經艱難困苦，何來玉汝於成」都提到向谷歌軍團學習。