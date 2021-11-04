通膨議題已開始讓投資人焦慮。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭4日指出，2021年年初時，許多市場參與者認同聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）高通膨只是暫時的想法，但這個主張已有所改變，因為經濟重啟的需求面加上供應鏈瓶頸與缺貨使通膨居高不下。「預期通膨將維持偏高水準，2022年中才會開始緩和。」

趙耀庭表示，雖然高物價可能會反映在下一季的整體通膨，但此影響不會是永久的，因為創新會提高生產力且全球人口結構緩慢改變，這類現象可望抑制通膨的長期走勢。此外，未來數季財政赤字減少與貨幣政策緊縮，也都有助於抵銷通膨。

趙耀庭進一步表示，財政支撐措施規模在2022年會較2021年大幅縮小，而且主要央行應該會在明年中停止購債，屆時也是聯準會調升政策利率的最早時機。美國、歐洲和中國廣義貨幣供給量成長率已達高點，趙耀庭預期已開發市場家庭支出模式未來數季將恢復正常，可望緩解許多企業的庫存壓力。

趙耀庭指出，自1992年以來，美國庫存銷售比平均為1.52，目前是1.08，顯示美國消費者商品支出急遽增加。簡而言之，新冠肺炎使得消費集中在耐久財，而供應鏈緊張也造成物價壓力上升，且解決速度似乎相當緩慢。

趙耀庭觀察，上周出現數項正面發展：大陸政府擴大干預力道，因此煤炭價格近期已從高點回落；半導體製造商前置時間縮短；港口堵塞情勢似乎正在緩解，貨運運價也從高點回落。

就投資影響來看，趙耀庭認為，市場將逐漸消化成長減速、通膨攀升的變化，而且貨幣政策漸進緊縮，因此市場波動未來幾季可能會增加。隨著主要經濟體實質成長率朝正常趨勢發展，美國與新興市場大型股和不動產等另類資產在此新常態中，有機會創造良好表現。