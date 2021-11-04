國內本土疫情趨緩、缺工情況也讓中央流行指揮中心2日簽核移工專案引進。勞動部長許銘春表示，從目前來源國的防疫措施來看，應該是近期疫情處於低水平的印尼，最有可能會成為先開放的國家。

隨疫情趨緩，為兼顧產業發展與民眾照顧需求，包括勞動部、衛福部等相關部會已經規劃移工來台前的防疫提升措施，且分階段引進移工。勞動部4日赴立法院社福衛環委員會進行「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」專案報告。

許銘春指出，以主要來源國印尼、越南、菲律賓及泰國來看，印尼應該是目前疫情最和緩的國家。勞動部官員也透露，預計下周會與印尼政府展開討論，而這批引進的移工，將不適用印尼推出的「零付費」政策。

據衛福部資料顯示，各移工輸出國疫情監測資訊，包括印尼、越南、菲律賓及泰國疫情於本年9月過高峰後趨緩，其中印尼近期處低水平、越南略增，近7日平均日增病例數為印尼634例、越南4387例、菲律賓4604 例及泰國8862例；兩劑疫苗完整接種率分別為泰國42％、印尼27％、越南24％及菲律賓19％。