喜歡NBA的朋友們也許已經有很多人注意到本季各隊的得分分數大不如前，根據統計從10/20開季到11/2，NBA各隊場均得、失分總和為215.5分，也就是說本季每場比賽平均對戰雙方得分相加僅215.5，這個數字比上個球季場均的224.2分整整掉了將近9分之多，講到得分分數的下降大家第一時間聯想到的因素通常是『PACE』，也就是每48分鐘的平均攻守回合數，但事實上本季目前各隊場均的PACE(100.5)比上季的(99.8)還要更高，由此可見在攻守節奏變快的情況之下各隊場均的得分居然還呈現下降的狀況！究竟發生了甚麼事讓比分如此降低呢？

追根究底這一切都跟本季NBA實施新的吹判尺度有關，以往進攻球員常常會使用不太自然的進攻或誇張的出手姿勢造成與防守球員的接觸，如此一來容易獲取裁判的關注與哨音以增加站上罰球線的機會，聯盟發現此風不可長，新球季明文禁止「非籃球自然動作」的刻意「買犯」行為，這樣的改變首先影響到的是罰球次數的降低(上季場均罰球21.8→本季19.9)，再來更重要的是防守強度的增加，防守球員將不再畏懼與進攻球員無故的碰撞與接觸，所以會更加接近且積極的造成進攻方的壓力！這股壓力從OFFRTG(每百回合得分分數)這項數據就可以很明顯的看出差異，上一季各隊的OFFRTG平均是111.7，這季直接下降到106.1。

聯盟本季吹判尺度的改變獲得了許多球迷的正面回響，多數觀眾都認為NBA增加防守強度讓比賽變得更具觀賞性，除了球迷開心之外，運彩的彩迷也樂見其成，因為開季比分大幅度的下降讓許多洞燭先機的彩迷嚐到甜頭！根據統計開季到11/2的102場比賽，比照台灣運彩開立的大小值，最終結果開出小分賽果的比賽出現高達64場，也就是說新球季運彩玩家只要矇著眼睛下『小分』就有超過六成的機會可以抱回獎金！