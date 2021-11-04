民團今天硬闖高市議會怒嗆「陳其邁下台」，警方組人牆爆衝突。（柯宗緯攝）

民團今天硬闖高市議會怒嗆「陳其邁下台」，警方組人牆爆衝突。（柯宗緯攝）

民團今天硬闖高市議會怒嗆「陳其邁下台」，警方組人牆爆衝突。（柯宗緯攝）

民團今天硬闖高市議會怒嗆「陳其邁下台」，警方組人牆爆衝突。（柯宗緯攝）

民團今天硬闖高市議會怒嗆「陳其邁下台」，警方組人牆爆衝突。（柯宗緯攝）

針對城中城大火案，高市民間鬥士團體今（4）日號召數10人到高市議會門口陳抗，要求高雄市長陳其邁下台，以示負責。孰料，民團一度想硬闖進入議會，向人在議會的市長陳其邁當面抗議，警方組成重重人牆，並舉牌驅離，雙方爆發激烈衝突，最後民團決定靜坐抗議等陳其邁出來。

民團發言人徐尚賢今與杏仁哥等民眾到議會抗議，直嗆陳其邁大搞棄車保帥，推出代罪羔羊，把高雄人當傻子，簡直卑鄙無恥，只讓屬下背鍋，還甩鍋給住戶，要求陳其邁別戀棧，立刻下台。

由於陳其邁今在議會進行市政總質詢，警方不敢大意，嚴陣以待這起陳抗事件。未料民團講完訴求後，徐尚賢突然帶頭喊話「陳其邁要不要出來，再給你一次機會」企圖衝進議會。

警方舉牌並以大聲公警告此舉已經違反集會遊行法，命令立即解散非法集會，但民團不願服從，雙方爆發激烈肢體衝突，最後優勢警力組成重重人牆，成功阻擋民團，才沒有闖入議會。民團改變作戰方式，決定席地而坐，直喊要等陳其邁出現，否則不離開。