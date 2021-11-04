房市近期買氣旺盛，有些建商賣太好，乾脆直接「封盤」？！專業市調機構調查顯示，房市榮景已連續4個月攀升，「惜售」風潮再現。

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，今（4）日公布。結果顯示，10月分數續增至43.1分，較9月（42.2 分）成長0.9分，分數連續4個月走升，對應燈號持續亮出代表「復甦安全」的綠燈。

在風向球六大構成項目中，只有預售屋推案量一項分數下滑，新成屋戶數、待售建案個數、議價率、來客組數等四項分數上揚，另成交組數分數則持平。

住展雜誌研發長何世昌表示，10月新建案市況相當穩定，買、賣雙方變動幅度不大，不過賣方惜售姿態愈來愈高，導致待售建案數快速減少，與房價跳漲，供給量依然偏向緊繃，但要注意價格若漲得太快，銷售面可能會遇到瓶頸。

何世昌分析，10月預售屋推案量能仍大，高達約 9 百餘億元。

10月指標建案數量卻更多，其中單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市-大同「亞昕華威」、大安「潤泰大安富陽」和「朗朗台大」、內湖「光里蘊」、新北市-板橋「僑蓮雄鋒」、「文化金鎂」和「三松 Jade Park」、中和「台灣科技公園」與「弘暉大禧」、三重「樺輝品世界」、新莊「海研 A3 光點」、泰山「朗朗城心」、五股「天空之邑」、桃園市中壢「昭揚大耀」與「威均青塘園」、桃園「悅峰華」、龜山「維持魯威」、龍潭「石門湯旅」、大園「威均帝璽」及「嘉鼎綻」、蘆竹「新潤捷韻 A10」和「大華首捷」。

何世昌指出，由於近期價格跳漲得太快，部份業者擔心「今日完銷，明天就後悔」，開始吹起惜售風，有些建案邊賣邊漲價，有的則是直接封盤、或者先撤場不賣。

何世昌表示，最近市場普遍不錯，有些新開賣的建案價格普遍高高掛，若有平價建案推出，就會迅速被掃光，甚至連過去「爹不疼、娘不愛」的社子地區，竟罕見出現秒殺案。

何世昌認為，由於近來多頭氣勢強盛，建商「怕賣太便宜」的心態濃厚，「先觀望、緩推案」的味道逐漸萌芽，畢竟晚些推出價格更好，推案急迫性並不強烈，因此Q4推案量可能會比Q3少，供需失衡的狀況恐怕還會再延續一段時間