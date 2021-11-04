英超第10輪結束，前4排名沒有變動，曼聯、兵工廠和狼隊則進佔第5到7名；熱刺2連敗後跌至第9名，葡萄牙人桑托斯（Nuno Santos）僅僅執教4個月就在11月1日被解僱，熱刺隔天即火速宣布由義大利人孔蒂（Antonio Conte）接任，務求在最短時間內起死回生。

下週又遇到國際賽期，本週末我們聚焦在「曼市德比」、熱刺換帥後首戰、以及兩支零勝隊能否開出紅盤。

曼聯主場迎戰曼城的「曼市德比」，將在6日晚間8點半登場，這是史上第186次的對決，曼聯以77勝53和55敗領先，其中在主場也以34勝27和21敗佔優，勝率大約都在41%左右。曼城近4個賽季拿下3次英超冠軍，但對壘曼聯並沒有因為近年來實力的大躍進而佔上風。這4個賽季雙方在英超交手8場，曼聯同樣以4勝1和3敗取得優勢，顯然紅魔對「曼市德比」的重視和投入程度，絕對不會讓曼城予取予求。不過曼聯在前一個主場才剛經歷0：5敗給利物浦的史上最大慘案，普格巴（Paul Pogba）替補上陣申請到一張紅牌，本週繼續停賽，後防主力瓦拉內（Raphaël Varane）在上週對熱刺之戰好不容易復出，結果週中歐冠又傳出傷情，可能再度缺陣，果真如此的話，隊長馬奎爾（Harry Maguire）與林德洛夫（Victor Lindelöf）上週噩夢般的演出，可能又是一場災難。推薦客勝、2.5球大、雙方都有進球。

俗話說：新官上任三把火，孔蒂在2016-17賽季曾帶領切爾西贏得英超冠軍，上季也在重返義甲第二年，幫助國際米蘭重奪失落10年的聯賽冠軍，領導能力已經過實證是冠軍等級，防守反擊的風格與前熱刺主帥穆里尼奧（José Mourinho）頗有雷同，穆帥剛來熱刺時也有5輪4勝的蜜月期，熱刺應可撥亂反正重返勝軌。本輪對手艾佛頓近況頗差，3連敗4連不勝，看來貝尼特斯（Rafael Benítez）也遇到了瓶頸。有報導指熱刺聘任孔蒂後，前鋒肯恩（Harry Kane）看到球隊的雄心壯志，已打消離隊念頭。相信熱刺球星們通力合作，止敗有望。推薦客勝。

最後來關心兩支零勝球隊，2和8敗墊底的諾里奇，本週作客對上同為升班馬的布倫特福德，上季諾里奇是英冠冠軍，第3名的布倫特福德則是通過附加賽取得升級資格，兩隊上季交手2場，諾里奇主勝客和保持不敗，但本季兩隊在英超的表現有很大分野，布倫特福德前7輪搶下3勝3和1敗，排名一度高居第7，不過最近吞下3連敗，高強度的壓迫性打法漸為對手熟悉，諾里奇贏球機會不大，但仍有平局可能。推薦諾里奇+1勝。至於頓成豪門新貴的紐卡索聯，在解僱總教練布魯斯（Steve Bruce）後，目前由瓊斯（Graeme Jones）暫代看守教練，2場比賽1和1敗仍未開胡，在未找到適合的新任主帥之前，球迷和新老闆恐怕還會大失所望。本輪作客的對手布萊頓，在第6輪比賽結束後排名曾高居第3，雖然最近5輪4和1敗，排名下滑至第8，但其中也只輸給勁旅曼城，上週作客也逼平了利物浦。布萊頓上季主客雙殺紐卡，趁對手急欲求勝之際，可望成功止住下滑頽勢，再送紐卡一程。推薦主勝。