中國大陸片面禁止我國蓮霧、釋迦、鳳梨進口，世界貿易組織（WTO）今凌晨針對本案進行討論。外交部發言人歐江安表示，我駐WTO代表團羅昌發大使於「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫」(SPS)委員會會議中發言，要求中方依據SPS協定及相關國際標準等儘速恢復鮮果貿易，惟中方均未回應。

歐江安說，羅大使會中強調，我方已強化源頭管理及輸出檢疫措施，且多次要求中方就本案進行科學與技術性對話；羅大使同時引用相關統計數據資料，提出我國蓮霧、釋迦、鳳梨等產地源頭管控有效性；並強調中方宜對貿易採取最小限制作法，才符合WTO有關SPS協定規範。

歐江安指出，我方對中方至今未正面回應我國提出儘速恢復雙邊諮商感到遺憾，外交部將持續與我駐WTO代表團、行政院經貿談判辦公室、農委會等單位共同合作，透過相關跨部會機制，持續全力採取各項因應措施與有效作為，以保障我國利益及台灣農民的最大權益。