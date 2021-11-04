立法院教文會今(4)日審核中研院預算，中研院長廖俊智在接受質詢時，被立委林奕華問及，為何我國大學無法在國際排名獲得傑出表現，廖俊智回答，歐美高教並不重視大學排名，建議台灣當作參考指標就好。

林奕華以台大為例，指出台大在去年好不容易排進英國泰晤士高等教育特刊(THE)百大排名，今年又跌出百大榜單；另再以QS世界大學排名來觀察，我國近10年在世界500大大學排行榜的成績同樣直直落，想知道台灣高教問題到底在哪裡？

廖俊智曾在美國加州大學洛杉磯分校任教，他說，美國並不重視高教排名，主要在於這些排名系統其中一部分是用名聲來進行評比，假設在媒體不斷宣傳某校不理想，排名就會受衝擊，且愈來愈差。

除了大學的國際排名，立委萬美玲則提問關於疫苗施打間隔的問題。

萬美玲提到，中研院生醫所兼任研究員何美鄉日前提出疑慮，指出我國青少年注射第一劑BNT疫苗後，心肌炎發生率為美國青少年2倍，如今第2劑接種時程將屆，呼籲指揮中心提出青少年打BNT疫苗的利弊分析，但如此說法引起家長與學生擔憂，擔心打第2劑發生心肌炎的比率會更高。

對此廖俊智回應，中研院這方面沒有從事研究，醫院與指揮中心才會有分析數據。

萬美玲隨後再補問，不少家長擔心第2劑疫苗施打時間延後，疫苗保護力恐衰退。

廖俊智則說，疫苗施打時間間隔乃根據臨床試驗設計而定，就學理上來說，間隔時間短一點或長一點，影響都不大，特別是很多疫苗著重於記憶性的保護力，而不是單純說打疫苗之後，會產生多少中和抗體。不過適時還是仰賴臨床實驗證實，唯有掌握更多的數據，才能夠證明疫苗保護力。