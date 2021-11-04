美國聯準會宣布11月起開始縮減購債規模，此決議符合市場預期，該央行亦重申不急於升息的立場，受此激勵，隔夜美股三大指數再創歷史新高。周四香港股市在連跌7天、跌掉逾千點後反彈走高，目前恆生指數上漲0.48%，為25145.63點。國企股漲0.7%，為8918.74點。

恆生科技股上漲0.91%。成份股漲多跌少。騰訊漲1.66%，中芯國際漲1.3%，聯想跌2.47%，快手漲2.8%，小米跌0.24%，舜宇光學、百度和美團漲逾3%，嗶哩嗶哩漲2.6%，阿里巴巴漲逾2%。

比亞迪上月汽車銷量大幅成長88%，帶動股價上漲5.7%。

隔晚國際原油價格重挫逾3%，拖累中海油、中石油跌近1%。

佳兆業集團上月房屋銷售額大減逾3成，股價重挫12%。

中國與香港最快可能在下個月實施免隔離通關，觀光股六福集團大漲7.7%，莎莎漲7.6%，周大福漲逾4%，香港地產股九龍倉置業和新鴻基地產亦走高。

外媒援引消息人士報導，中國恒大旗下恒大汽車擬將英國新創公司Protean Electric賣給電動運輸公司Bedeo，相關協商已接近達成協議。中國恒大目前跌2.9%，恒大汽車漲0.3%。