代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，10月分數續增至43.1分，較9月（42.2分）成長0.9分，分數連續四個月走升，對應燈號持續亮出代表「復甦安全」的綠燈。住展雜誌研發長何世昌表示，10月新建案市況相當穩定，買、賣雙方變動幅度不大，不過賣方惜售姿態愈來愈高，導致待售建案數快速減少與房價跳漲，供給量依然偏向緊繃，但要注意價格若漲得太快，銷售面可能會遇到瓶頸。

何世昌認為，由於近來多頭氣勢強盛，建商「怕賣太便宜」的心態濃厚，「先觀望、緩推案」的味道逐漸萌芽，畢竟晚些推出價格更好，推案急迫性並不強烈，因此Q4推案量可能會比Q3少，供需失衡的狀況恐怕還會再延續一段時間。

10月預售屋推案量能仍大，高達約9百餘億元；雖然案量不如9月，但指標建案數量卻更多，而10月新釋出的成屋案戶數也往上衝至逾8百戶。何世昌指出，由於近期價格跳漲得太快，部份業者擔心「今日完銷，明天就後悔」，開始吹起惜售風，有些建案邊賣邊漲價，有的則是直接封盤、或者先撤場不賣，以致於線上待售的住宅建案數量急降至1200個以下，分數連二個月上揚。

10月議價率則微幅減少至約11.9％，較9月縮小0.2％，分數因而上升。議價率縮小的主因是成交價持續上揚，由於新開賣的建案價格普遍高高掛，若有平價建案推出就會迅速被掃光。

至於市況方面，10月住展風向球追蹤的指標建案平均來客數續揚至38.9組／週，較9月（33.7組／週）增加6.2組／週，已連續四個月正成長，且為今年來最高水準。看屋來客量衝高的主因，與10月為購屋旺季、連續假期較多，以及指標建案積極釋出廣告吸引來客等因素有關。