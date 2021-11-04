25歲劉姓男子涉嫌夥同新北市中和區某機車行，以人頭方式買車後再轉賣給未成年，交易過程均未過戶，甚至還1車3賣。（翻攝）

25歲劉姓男子涉嫌夥同新北市中和區某機車行，以人頭方式買車後再轉賣給未成年，交易過程均未過戶，甚至還1車3賣，中和警分局循線逮捕劉嫌等4人，訊後依詐欺、偽造文書、違反《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送法辦。

據悉，劉嫌夥同機車行51歲林姓老闆先在網路中張貼販售中古車的訊息，買家買車後，劉嫌等人再趁機利用買家身分多買1台車，買家自己成了人頭帳戶卻渾然不知。

機車行再將機車轉賣給未成年，未成年多以分期付款方式付款，一旦無法繳清款項，機車則又被機車行拖回販售，其中1輛機車被販售多達3次，但機車行照均未過戶，持續掛在人頭名下。

一名17歲少年今年騎車出車禍後，警方一查發現機車為曾姓男子所有，但曾男渾然不知自己還有另外一輛機車，追查下才讓機車行惡行曝光。劉嫌等人行徑相當惡劣，同1輛機車已先後轉賣給3名少年使用。

警方共逮捕劉嫌及劉嫌的郭姓女友以及機車行夫妻共4嫌，訊後依詐欺、偽造文書、違反《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送法辦。