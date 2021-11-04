北市議員黃郁芬4日質詢，若重啟核四，核四廠是蓋在斷層帶上，這樣安全嗎？核四的安全報告中有很多缺失，台北市民安全嗎？核廢料有地方放嗎？台北市長柯文哲答詢，科學上來講，三角斷層屬於二級斷層，1萬至10萬年會遇到1次大地震，就看要不要賭賭看1萬年內會不會碰到，另外核廢料看要不要叫美國再回去處理。

黃郁芬質問，柯曾說過，若蓋核四，萬一發生核災，雙北沒地方跑，柯也提不出防範核災的疏散計畫，無法因應北市核災，核四廠又蓋在斷層帶上，安全嗎？核四187份安全報告中，有32份沒通過、105項缺失，且核廢料有地方放嗎？

柯說，他提不出30公里的疏散計畫，他以前當台大醫院外科加護病房主任時就說過寫不出，以他的能力，無法應對北市核災，他也知核四安全報告中有很多工程缺失，這就是一個價值的選擇，很難回答，一旦發生核災就毀了，問題是這發生機會也不高；另外也要講核廢料怎處理，看是要叫美國再拿回去還是怎樣。

北市議員林亮君說，中央政府的能源轉型政策，柯支持嗎？第三接收站的公投案，柯說要投賭爛票，這是理性討論、科學原則嗎？現在需要的是天然氣，因升載、降載都能因應，再生能源可克服天氣的不穩定。

柯說，轉型是一定要轉型，產業也要跟著轉，「但我跟妳講，當初深澳電廠突然一夕之間電夠了、不蓋，政策不是這樣子，因1次選舉就關掉，搞到現在就很難收拾！」