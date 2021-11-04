《英雄聯盟》世界大賽本週六（11/6）即將迎來眾所矚目的冠軍賽，參賽隊伍由隊史首次打入決賽，來自中國賽區（LPL）的第1種子EDG戰隊，與上一屆世界冠軍，來自韓國賽區（LCK）的第1種子DWG戰隊交手。這場比賽，兩隊爭的不僅是世界冠軍的頭銜，比的更是「最強賽區」的榮譽，比賽精彩可期，切勿錯過。

11/6（六）22:00 DWG戰隊 @ EDG戰隊 (賽事編號3000)

推薦：讓分DWG戰隊－1.5（局）勝，參考賠率1.55倍

尋求衛冕冠軍的DWG戰隊，在準決賽遭遇同樣來自LCK的傳奇隊伍T1戰隊，最終DWG實力略勝一籌，以3：2的比數淘汰T1，晉級冠軍賽。這場堪稱決賽等級的比賽，也是新舊世代兩大傳奇中路選手的「顛峰決戰」。由新世代最強中路ShowMaker所在的DWG，與三冠大魔王Faker領導的T1交手，技術上雙方都是全球最頂尖的選手。準決賽第1局，DWG全員穩定發揮，ShowMaker與下路Ghost兩人合計拿下8／0／17（擊殺數／死亡數／助攻數）幫助隊伍拿下首勝。第2局，Faker兩次關鍵的繞後襲擊，幫助隊伍拿下勝利。第3局，T1下路Gumayusi在後期將操作拉好拉滿，個人打出8／1／10以及37%的傷害占比，加上有Faker 5／1／8的幫助，T1順利拿下BO5（5局3勝制）的第2勝，搶先「聽牌」。第4局，ShowMaker的「勒布朗」如入無人之境，Faker受到壓制只能苦吞0／6／0的成績，讓DWG將比數扳回至2：2。第5局，雙方打得有來有往，可惜T1幾次團戰未能取得優勢，反讓DWG有機可趁，最後一波團戰DWG以ACE（T1團滅）拿下勝利，結束比賽。本場比賽，DWG合計5局打出63／47／153，KDA值4.6，ShowMaker個人就拿下21／6／29，KDA值8.3的成績。

首次打入世界大賽冠軍賽的EDG戰隊，在準決賽遭遇來自LCK的第2種子GEN.G戰隊，兩隊在BO5的比賽同樣打好打滿，最終EDG以3：2勝出。準決賽第1局，EDG「雙核」中路Scout與下路Viper狀態絕佳，兩人合力打出10／4／10以及58%的傷害占比，率先搶下勝利。第2局，GEN.G的上／野（上路及打野）Rascal及Clid兩人輪流發力，幫助隊伍扳回一城。第3局，雙方打得有來有往，關鍵時刻Clid的「李星」與Bdd的「柔依」挺身而出，帶領GEN.G拿下第2勝，搶先「聽牌」。第4局，GEN.G上野兩人依舊強勢，但EDG中路Scout的表現更加出色，他與下路雙人組Viper和Meiko的合作，幫助EDG將比數扳平至2：2，Scout拿下12／0／7的成績。第5局，EDG的Scout及打野Jiejie雙人合作，多次擊殺GEN.G的中／野（中路及打野），打斷對方節奏，最終拿下勝利，結束比賽。本場比賽，EDG合計5局打出66／51／169，KDA值4.6，Scout個人就拿下25／6／24，KDA值8.2的成績。

冠軍賽參賽選手的技術都是頂尖，比賽拼得是哪一方的失誤更少。整體來看，DWG上／中／野（中路、上路及打野）選手的實力略優於EDG選手，DWG選手的穩定度也比較高，隊伍在擊敗T1後更是信心大振，看好DWG能贏下決賽，衛冕世界大賽冠軍寶座。