李媽媽喪夫後，又失去兩個兒子，存款簿只剩3萬元，無力為兒子辦喪事，議員賴清美上慰問金。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化和美李媽媽命運坎坷，先生早已往生，獨立扶養兩個孩子，12年前小兒子因故往生，和大兒子相依為命，大兒子上個月底騎摩托車自撞車禍，失血性休克死亡，留下72歲的李媽媽一個人，年邁又中風，全部存款只剩3萬多元，無力支付9萬6000元的喪葬費用，讓人鼻酸。

議員賴清美表示，李媽媽活得很辛苦，和前夫生了一個兒子後離婚，淨身出戶，兒子歸夫家，從此兩家都沒再聯絡了，李媽媽後來又再婚，但先生死得早，留下她含辛茹苦照顧兩個孩子。

12年前小兒子就因故身亡，李媽媽終日淚以洗面，大兒子協助操持家務，今年10月底外出採買家用，騎車自撞送醫搶救，因為胸腹腔受到嚴重撞擊，失血性休克，失去生命，機車連基本的意外險都沒有保。失去了相依為命的兒子，還要面對喪葬等事情，李媽媽頓失希望，已經不知道怎麼撐下去，處境讓人鼻酸。

「最悲哀就是白髮人送黑髮人」賴清美得知鄰里通報婦人的悲哀，協助奔走，送上慰問金，安慰鼓舞，並聯繫社團多關懷，里長辦公室也開立清寒證明，希望善心人士一起助她走過難關。