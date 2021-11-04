漫步世界宗教博物館朝聖步道，宛如進入一座信仰的花園。（圖由世界宗教博物館提供）

靈鷲山慈善基金會、宗博館青年志工蔡宛芝、林沛妤、中華民國顯密寧瑪巴聞思修佛學會喇嘛，錄製《愛如花如種》合唱影片，表達對世界宗教博物館20歲生日的祝福。（圖由世界宗教博物館提供）

位於新北市永和區的世界宗教博物館，將於11月9日歡慶20歲生日。世界宗教博物館發展基金會執行長釋了意法師，有感於歌曲傳唱是疫情期間撫慰人心的最佳方法，因此催生《信仰的花園》、《愛如花如種》2首全新曲目，邀請新生代歌手李竺芯館慶當天發表、演唱，用音樂的力量號召大家與宗博一起用心關愛地球。

30多年前，靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師立下籌建世界宗教博物館的慈悲大願，歷經一步一腳印的百元勸募，在各界支持下，終於在2001年開館。這20年來，宗博館持續在「宗教交流、藝術文化、生命教育」3大領域深耕，今年11月9日成立滿20周年，將舉辦「華嚴世界--靈性生態館」啟動、世界宗教和諧日祈福儀式，邀請重量級貴賓、跨宗教領袖到場祝福。

雖然全球仍受到新冠肺炎（COVID-19）疫情威脅，世界人心惶恐不安，面對這種情況，釋了意法師表示，這2年受到疫情影響，很多活動無法實體舉行，只能改成線上舉行，看到靈鷲山弟子、小提琴家廖姵珳邀約原住民小朋友一同音樂演出，還有來自日本的大和尚唱演唱《心經》祈禱等，這些都讓他深受感動。

釋了意法師一直想用心道法師的靈性生態理念，來做1首旋律優美、歌詞淺顯、琅琅上口的歌曲，溫暖大家在疫情期間不安的心靈，也期盼透過音樂的力量，啟發更多人的靈性與慈悲，共同散播愛地球、愛和平的種子。這個想法受到漢創國際音樂、漢光教育基金會及小提琴家廖姵珳的大力支持，引薦新世代的年輕音樂創作者胡宇君、李竺芯，分別創作《信仰的花園》、《愛如花如種》2首歌曲，做為宗博館20歲的生日禮物，圓滿心道法師的這個大願。

《愛如花如種》不只是歌曲名，也是這次宗博20館慶系列特展的名稱。2015年心道法師書寫此墨寶，希望「愛如花一般的開放，如種子一樣散播出去，落入人心，大家共同推動愛與和平，成就世界和平的繁花勝景。」

《愛如花如種》是一首溫暖安定，也表達信仰的神聖與特殊性的歌曲，參與歌詞創作的釋了意法師說，從9月11日開始的「愛如花如種—從911到119」特展，深受大家歡迎，他靈感一來，花了5分鐘寫了關鍵的歌詞，並在才女歌手李竺芯協助下完成詞曲。

11月9日館慶當天，除了邀請《愛如花如種》的作曲者李竺芯擔綱演唱，並安排海內外多個團體，在線上大合唱，包括：世界宗教博物館志工、靈鷲山國際青年團、靈鷲山慈善基金會、龍樹生命和平教育中心、中華民國顯密寧瑪巴聞思修佛學會、全球心寧靜教師團、上海合川空間、馬來西亞柔佛青年團等。

目前台灣疫情趨緩，但仍處於二級警戒，為維護大眾健康，宗博館採取高規格防疫措施，當天不開放觀眾入場。雖然無法與大家相聚，但是非常歡迎在線上觀看直播，與世界跨宗教代表共同為地球祈福，當天還將邀請第一位華人葛萊美獎得主央金拉姆開場表演，透過靈性音樂關愛與守護地球母親，精彩可期。